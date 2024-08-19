Азербайджанцы России отправили еще один пакет помощи жителям Курской области.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации руководителя местной общины Гасыма Керимова в соцсети ВКонтакте.

В публикации отмечается, что Азербайджанцы России не остались в стороне и с первых дней начали оказывать помощь курянам.

"Беда сплотила неравнодушных граждан разных национальностей и вероисповеданий нашей страны. В гуманитарном конвое было 56 наименований различных товаров - постельные принадлежности, продукты питания, средства гигиены, бытовая химия и др. В настоящее время готовим следующую акцию по оказанию помощи жителям Курской области", - говорится в публикации.

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