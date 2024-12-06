Участники международной парламентской конференции ознакомились с Центром Гейдара Алиева

Сегодня участники международной парламентской конференции, которая пройдет в Милли Меджлисе на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы", побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, участники конференции были проинформированы о деятельности Центра. Было отмечено, что Центр занимается исследованием и изучением наследия государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также популяризацией истории и культуры нашей страны.

Затем гости осмотрели служебные автомобили, которыми пользовался великий лидер Гейдар Алиев в период руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Участники конференции, ознакомившиеся с Музеем Гейдара Алиева в Центре, были проинформированы о том, что при организации Музея особое внимание было уделено отражению различных периодов жизни и деятельности общенационального лидера. Музей также предоставляет большие возможности для изучения истории Азербайджана. В связи с этим особое значение имеют экспонаты, различные видеоматериалы, представленные в интерактивной форме.

Во время ознакомления с выставкой "Жемчужины Азербайджана: в потоке истории", представленной в Центре, было отмечено, что в этой экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены экспонаты, посвященные многовековой истории, культурному наследию страны.