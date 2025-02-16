Джейхун Байрамов обсудил с Эмилем Хурезяну перспективные направления партнерства

15 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Румынии Эмилем Хурезяну.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел. На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из текущих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, а также темы, стоящие в региональной и международной повестке дня.

Министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю назначения Эмиля Хурезяну на должность министра иностранных дел Румынии и пожелал успехов в его деятельности.

Отмечались значение и роль взаимных визитов и политического диалога на высшем и высоком уровнях в достижении уровня стратегического партнерства наших двусторонних связей. Была выражена готовность вывести отношения на более высокий уровень. Были обсуждены возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в сфере экономики, энергетики, торговли, гуманитарной области, образования, сельского хозяйства, туризма и др. В частности, было подчеркнуто значение партнерства в области зеленой энергии, доведено до внимания, что развитие сотрудничества в таких направлениях, как транспорт и логистика, в особенности по "Среднему коридору", может внести дополнительный вклад в наше взаимодействие.

В ходе встречи также были обсуждены текущая ситуация и реалии в постконфликтный период в нашем регионе, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.