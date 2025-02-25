МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Сегодня исполняется 33 года с Ходжалинского геноцида, совершенного против азербайджанского гражданского населения в период военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших территорий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"33 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля, Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных преступлений против человечества прошлого века - был совершен Арменией с особой беспощадностью и жестокостью против мирных азербайджанцев. В 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида, в результате которого за одну ночь погибло 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, мы с глубокой скорбью чтим светлую память жертв этого страшного преступления.

Достаточно взглянуть на хронологию массовых убийств, совершенных во время агрессии Армении против Азербайджана, особенно в селах Баганис Айрум, Имарат Гарванд, Туг, Салакатин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набиляр, Мешали, Гасанабад, Кяркиджахан, Кайбали, Малибейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы, где азербайджанцы составляли большинство, чтобы понять, что Ходжалинский геноцид был неотъемлемой частью политики этнической ненависти и нетерпимости Армении в отношении азербайджанцев.

Осада города Ходжалы с 1991 года, прекращение дорожного сообщения и электроснабжения, массированный обстрел в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, беспрецедентная жестокость, учиненная армянскими вооруженными формированиями при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР в отношении мирного населения, подтверждают, что эта резня была осуществлена ​​целенаправленно и спланированно и по сути являлась геноцидом. Во время Ходжалинского геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного родителя, 25 детей потеряли обоих родителей, а 1275 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, были взяты в плен.

Такие элементы, как особо жестокое убийство мирных жителей во время Ходжалинского геноцида, бесчеловечное обращение с ними, применяемые пытки и унижение тел убитых людей, сами по себе нарушают международное гуманитарное право, право в области прав человека и существующие международные конвенции в этой области, включая Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Международные конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и влекут за собой международно-правовую ответственность.

Признания ходжалинских преступников, особенно заявление Монте Мелконяна о том, что Ходжалы был "стратегической целью и актом мести", а также заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, одного из организаторов геноцида, о том, что он "сломал стереотип, что армяне не поднимут руку на мирных азербайджанцев в Ходжалы" и что он "не испытывал угрызений совести" по этому поводу, доказывают, что Ходжалинский геноцид был совершен целенаправленно и что международно-правовая ответственность за геноцид ложится на армянскую сторону.

Игнорирование международным сообществом существующих фактов и доказательств относительно Ходжалинского геноцида привело к продолжению военных преступлений Армении против азербайджанцев как во время предыдущей оккупации, так и во время 44-дневной Отечественной войны, особенно к нападениям на гражданские объекты.

Восстановление нашей территориальной целостности в результате Отечественной войны, восстановление нашего суверенитета в результате антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, освобождение Ходжалы и привлечение военных преступников к юридической ответственности являются воплощением исторической справедливости.

Сегодня жизнь возвращается в Ходжалы, одну из незаживающих ран нашего народа, как и на другие освобожденные от оккупации территории. Наше государство и народ не забывают жертв геноцида и увековечивают их память.

В 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида мы еще раз с глубоким уважением чтим память невинных жертв трагедии.

Да упокоит Всевышний их души!", - говорится в заявлении.