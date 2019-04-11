Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда ирландский боец ММА Конор Макгрегор растоптал телефон фаната, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на опубликованных в Twitter кадрах, спортсмен сначала пытается ударить поклонника, а затем вырывает его телефон и яростно растаптывает его ногой. После этого боец как ни в чем не бывало удаляется и продолжает общение с фанатами.

Напомним, инцидент произошел 11 марта возле одного из отелей в Майами-Бич. Владелец телефона 22-летний Ахмед Абдирзак после случившегося подал на Макгрегора в суд. Однако вскоре забрал заявление, достигнув с бойцом досудебной договоренности.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

