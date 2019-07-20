Американская актриса Шэрон Стоун сравнила себя с принцессой Дианой, так как чувствовала себя "забытой" после инсульта, который перенесла в 2001 году, сообщает Variety.

"Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой горячей кинозвездой, пока у меня не случился инсульт. Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли", - сказала актриса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шерон Стоун также рассказала, что к ней относились "жестоко и недоброжелательно". Ей потребовалось около семи лет, чтобы полностью восстановится.

Сейчас актриса хочет, чтобы люди помнили ее историю и следили за здоровьем.

"Если у вас невыносимая головная боль, нужно идти к врачу. Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу. Даже после операции врачи в течение месяца не могли сказать: буду ли я жить", - рассказала Шэрон Стоун.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!