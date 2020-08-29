Умер актер из киновселенной Marvel

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 42 лет. Об этом говорится в Twitter-аккаунте актера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию. "Это была честь для него - дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"", - говорится в заявлении.

По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.

В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым. Тогда журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в "Черной пантере". Актеру досталась роль короля Т'Чалла. В 2018 году Боузман получил титул "Актер года" по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме.