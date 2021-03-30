Стало известно, под каким номером Самира Эфенди выступит в полуфинале "Евровидения-2021"

Представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) выступит во втором полуфинале конкурса под номером 14, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Представительница Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.

Порядок выступлений в первом полуфинале, который состоится 18 мая: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Порядок выступлений во втором полуфинале, который состоится 20 мая: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Напомним, что в финал, запланированный на 22 мая, автоматически попадают страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Нидерланды).

На конкурсе Самира Эфенди выступит с композицией Mata Hari. В песне звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, в композиции звучит фраза на азербайджанском языке "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.