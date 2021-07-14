Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм объявила о второй беременности. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенном в сети снимке 33-летняя знаменитость предстала полуобнаженной и продемонстрировала свой живот. Ее запечатлели в полный рост с распущенными волосами на фоне природы. Грэм стоит посреди поля в расстегнутой белой рубашке, которая прикрывает ее грудь.

"Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, новых начинаний и историй. Я постепенно начинаю осознавать и праздновать то, что будет значить для нас следующая глава", - подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.

Поклонники модели принялись поздравлять ее в комментариях. "Эта новость осчастливила меня. Поздравляю!", "Ох, какие чудесные мама и папа", "Какая прекрасная фотография! Поздравляю!" - писали они.

Эшли Грэм родила первенца 18 января 2020 года. О событии она сообщила на страничке в социальной сети через три дня. Вместе с мужем, режиссером Джастином Эрвином, они назвали сына Айзеком (Isaac).