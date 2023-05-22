Роберт де Ниро вышел в свет с новой избранницей

Буквально недавно Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. У актера и его молодой возлюбленной Тиффани Чен родилась девочка, которую они назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. А на кинофестивале в Каннах Роберт впервые официально появился с матерью своего седьмого ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, пока перед прессой официально представить Тиффани актер не решился, но вместе с девушкой он появился на вечеринке Vanity Fair x Prada, которая прошла в рамках кинофестиваля в Hotel du Cap-Eden-Roc. От назойливых фотографов пара решила не скрываться. Де Ниро и Чен даже позировали прессе и весь вечер держались за руки.

Для данного мероприятия Роберт решил надеть классический черный костюм, да и Тиффани предстала в total black look, дополняя аутфит массивными солнцезащитными очками.

Напомним, что у 79-летнего актера также есть двое детей от Дайэнн Эбботт: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В отношениях с Туки Смит у него появились сыновья-близнецы - Джулиан и Аарон Кендрик (им 27 лет). Двух дочерей от него родила Грейс Хайтауэр - Эллиот (25 лет) и Хелен (11 лет).