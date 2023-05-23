Первый соло-концерт Мурада Арифа во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева при аншлаге и с большим успехом прошел первый соло-концерт популярного телеведущего, исполнителя, композитора и продюсера Мурада Арифа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вечер стал своеобразным творческим отчетом Мурада Арифа за более 20-летнюю творческую жизнь, запомнился великолепным шоу, хитами, дуэтами со звездами, театрализованными номерами и танцами.

Как говорится, простой парень из Сумгайыта, который родился в семье деятеля искусств Арифа Шукюрова и биолога Санубер Шукюровой, ступенька за ступенькой продвигался по жизни - диджей и ведущий на радиостанциях, затем телеведущий (вел авторские передачи), далее - музыкальный продюсер звезд эстрады, стал писать песни (кроме музыки также является автором текстов) и, наконец, начал вокальную карьеру. Как говорится, талантливый человек - талантлив во всем. Причем, у него широкий музыкальный жанр - поп, ориент-поп, фолк-поп, данс-поп, хип-хоп, джаз. Кстати, он является первым комментатором международного конкурса "Евровидение" в Азербайджане. И однажды даже выиграл автомобиль на реалити-шоу Мурада Дадашова "Maşın Şou". Был членом жюри различных проектов, наставником на международном телевизионном проекте The Voice Kids и The Voice.

Многие написанные им композиции стали хитами, как в репертуаре звезд эстрады, так и в авторском исполнении. Достаточно вспомнить Almalarınla, Sevdiyini söylə, Təyyarələr, Həyat yoldaşımsan, Inşallah, Saçların, Oppalara, Tufan, Ürəyimsən, Bu şəhər ikimizə dar, Oğlum, Partlat! Mənə sən lazımsan, и т.д.

И как исполнитель он добился больших успехов, его хиты у всех на устах, что было отчетливо видно во время концерта, когда весь зал дружно подпевал Мураду. Экономист по образованию, как будто точно подсчитал свой путь на музыкальный Олимп. Его даже назвали "хитмейкер". Песни Мурада Ариф также входят в репертуар турецких звезд.

В этот вечер соло и в дуэте с народными артистами Айгюн Кязымовой (премьера песни Kokteyl), Тунзалей Агаевой, заслуженной артисткой Лалой Мамедовой, и певицей Гюнель Зейналовой (специально прилетела на концерт из Турции, где живет много лет) прозвучали многие хиты, которые сопровождались световым шоу и театрализованными композициями. Своими поздравлениями прямо в зале поделилась легендарная эстрадная исполнительница, народная артистка Флора Керимова.

И завершился вечер композицией "Qələbə", посвященной славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, которую весь зал стоя приветствовал.