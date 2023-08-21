Свадьба дочери голливудской актрисы стала главным светским событием лета

О помолвке Маргарет Куэлли с музыкальным продюсером Джеком Антонофф все заговорили, когда на Каннском кинофестивале звезда "Однажды в Голливуде" появилась с помолвочным кольцом на пальце. А спустя три месяца пара сыграла свадьбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на woman.ru, о Маргарет Куэлли весь мир заговорил в 2019 году. И вовсе не потому, что дочь знаменитой актрисы сыграла в тарантиновском "Однажды в Голливуде" - тогда она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Но вскоре она закрутила роман с Шайей ЛаБафом. В то время ее мать Энди Макдауэлл очень переживала за союз наследницы со скандальной звездой Голливуда, ведь ряд знаменитостей обвинил его в абьюзивном поведении.

Вскоре Куэлли решила, что не хочет портить себе репутацию, рассталась с актером и начала встречаться с Джеком Антоноффым. Два года назад пара впервые подтвердила слухи о своем романе, появившись вместе на красной дорожке премии AFI в Лос-Анджелесе.

А совсем недавно, в мае, на прошедшем Каннском кинофестивале, Маргарет вновь дала поклонникам повод для сплетен. Дело в том, что она появилась на фотоколле, и на том самом пальце у нее блестело заветное кольцо. Уже тогда в Сети начали обсуждать ее скорую свадьбу с музыкальным продюсером. Вскоре эту информацию подтвердили инсайдеры, а затем и сама актриса раскрыла все карты, опубликовав совместный снимок с признаниями будущему мужу в любви.

И вот, на острове Лонг-Бич в Нью-Джерси состоялась их свадебная церемония. Невеста шла к алтарю в минималистичном, но очень нежном летящем белом платье и туфлях в стиле "Мэри Джейн", а счастливый жених ждал ее в черном смокинге и своих любимых очках в круглой оправе.

Все торжество проходило в стиле вечеринки, а не обычного застолья, поэтому ближе к вечеру Маргарет переоделась по второе платье: женственное миди с рукавами-воланами.

Эту свадьбу точно можно назвать главным светским событием лета в Голливуде, ведь среди приглашенных гостей было много знаменитостей. Например, со стороны жениха - Лана Дель Рей и Тейлор Свифт, которые в прошлом сотрудничали с Джеком. А Куэлли поздравили не только звездная мама и старшая сестра Рэйни с семьей, Кара Делевинь, Зои Кравиц и Ченнинг Татум.

Как и принято за границей, молодожены всегда репетируют приближающееся торжество, организовывая для всех гостей ужин накануне. Он прошел в ресторане Black Whale в Нью-Джерси.

Однако не все прошло так, как Джек и Маргарет задумывали. Некоторые из гостей вообще не могли попасть в заведение из-за того, что поклонники Тейлор Свифт оккупировали дорогу и буквально перекрыли движение. Фанаты как-то узнали, что певица, которая сейчас находится в масштабном туре Eras, расписанном вплоть до конца ноября 2024 года, решила прервать ненадолго гастроли ради друзей.

Напомним, что 28-летняя актриса дочь известной артистки Энди Макдауэлл и музыканта Пола Куэлли. О карьере в кино в детстве девушка и не думала. Она профессионально занималась балетом, а в 16 лет решила построить карьеру в модельном бизнесе. Ее дебют на подиуме состоялся аж на Нью-Йоркской неделе моды. За годы работы она успела побывать моделью Chanel и Ralph Lauren.

В 2013-м Маргарет впервые снялась в фильме. И именно в этой индустрии она нашла себя. Одни из знаковых ее работ - роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" и мини-сериале "Фосси/Вердон", за которую ее номинировали на премию "Эмми".