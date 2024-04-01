Кэти Перри вышла на публику с подросшей дочерью от Орландо Блума

Певицу Кэти Перри впервые за долгое время заметили в Монтесито. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

39-летняя Кэти Перри попала в объективы папарацци, когда проводила время со своей трехлетней дочерью Дейзи Дав. Певица вместе с ребенком посетила кофейню Starbucks. Знаменитость взяла напитки и уехала с наследницей на электромобиле Moke, стоимость которого, по информации журналистов, $30 тысяч.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен Миранда Керр. Звезды разошлись спустя два года после рождения ребенка. При этом они смогли остаться друзьями.

В феврале Орландо Блум стал лицом новых выпусков журнала Perfect. 47-летний актер позировал перед камерой в кожаных брюках Diesel и расстегнутой голубой рубашке. На фото он продемонстрировал спортивную фигуру.

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