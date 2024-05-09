https://news.day.az/showbiz/1658855.html Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana
Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana
В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что причиной его смерти стал сердечный приступ.
Альбини записал десятки знаменитых рок-альбомов. Среди них - In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa - Pixies, Rid of Me - PJ Harvey и другие. Себя он предпочитал называть "звукоинженером".
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