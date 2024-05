Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana

В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини записал десятки знаменитых рок-альбомов. Среди них - In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa - Pixies, Rid of Me - PJ Harvey и другие. Себя он предпочитал называть "звукоинженером".

