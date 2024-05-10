В дом Дрейка снова попытались ворваться

В дом рэпера Дрейка (настоящее имя - Обри Дрейк Грэм) в Торонто (Канада) снова пытались ворваться незнакомцы. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ранее выстрелом из машины, водитель которой пытался попасть на территорию дома рэпера, ранили в грудь охранника. К моменту приезда полиции мужчина был без сознания. В больнице его прооперировали.

Через два дня после нападения на территорию дома проник неизвестный, который подрался с охранниками. Его задержала полиция.

О стрельбе возле дома Дрейка стало известно 7 мая. В ночь на вторник поступил звонок в полицию. Представители артиста отказались от комментариев, а в полиции не уточнили, находился ли рэпер дома в момент стрельбы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!