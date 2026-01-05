https://news.day.az/showbiz/1807276.html Солист Måneskin сделал предложение возлюбленной Солист Måneskin, певец Дамиано Давид, сделал предложение возлюбленной Дав Камерон. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками с помолвки он поделился в Instagram. Еще 30 декабря появились слухи об их помолвке. Теперь пара подтвердила новость и опубликовала фото, а котором Дав Камерон позировала с помолвочным кольцом.
"Моя любимая часть жизни. С Новым годом!" - написал Дамиано Давид.
