Солист Måneskin сделал предложение возлюбленной

Солист Måneskin, певец Дамиано Давид, сделал предложение возлюбленной Дав Камерон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками с помолвки он поделился в Instagram.

Еще 30 декабря появились слухи об их помолвке. Теперь пара подтвердила новость и опубликовала фото, а котором Дав Камерон позировала с помолвочным кольцом.

"Моя любимая часть жизни. С Новым годом!" - написал Дамиано Давид.