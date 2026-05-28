Виктория Бекхэм высказалась о воспитании детей
Дизайнер Виктория Бекхэм высказалась о воспитании детей на фоне скандала с сыном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.
Виктория Бекхэм заявила, что ключ к гармонии в семье - поддержка увлечений детей без давления на них.
"Есть большая разница между поддержкой и принуждением. Я просто хочу, чтобы дети чувствовали себя реализованными", - заявила она.
По словам дизайнера, несмотря на привилегированное положение, важно учить детей "мечтать масштабно и при этом оставаться трудолюбивыми".
20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Он также заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.
А в феврале сын дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм публично поздравил супругу с Днем святого Валентина и опубликовал фото, на котором они прижимались друг к другу. Повар был запечатлен полуобнаженным, а его жена предстала в белом топе и очках.
"С Днем святого Валентина, малышка. Я самый счастливый человек на свете, потому что могу каждый год называть тебя своей валентинкой. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я всегда буду защищать и любить тебя", - подписал фото Бекхэм.
