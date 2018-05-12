В Баку перекроют ряд центральных улиц

12 мая 2018 14:03

В связи с инициированным Фондом Гейдара Алиева марафоном "Бакинский марафон-2018" движение на некоторых бакинских улицах и проспектах будет изменено. 

Об этом Report сообщили в Главном управление государственной дорожной полиции Баку, передает Day.Az.

Для обеспечения безопасности участников марафона и непрерывности шествия, завтра с 9:00 до 15:00 движение от Площади флага до круга Азнефти, на проспекте Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Гадирбекова, Гасаноглу, а также на проспекте Хатаи и второй полосе проспекта Гейдара Алиева в направлении города будет полностью ограничено.

Дорожная полиция призывает водителей меньше пользоваться автотранспортом в указанных направлениях. 

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