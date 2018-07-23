В Набрани пропал 3-летний мальчик, к поискам привлечен вертолет
В одном из центров отдыха Набрани пропал трехлетний мальчик.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, накануне вечером на территории одного из центров отдыха Набрани в Хачмазском районе при неизвестных обстоятельствах пропал Новрузов Исмаил Эльчин оглу 2015 г.р. На место происшествия были привлечены спасатели и сотрудники соответствующих структур МЧС, а также специально обученные собаки.
Сегодня к поискам мальчика был также привлечен вертолет авиаотряда МЧС "Ми-17".
В поисково-спасательной операции, проводимой в лесной зоне и на воде, принимают участие личный состав Северного регионального центра МЧС, войск гражданской обороны, Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС, Службы спасения особого риска и специально обученные собаки.
В поисках также участвуют кинологи Государственной пограничной службы, специально обученные собаки, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и добровольцы.
Позже общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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