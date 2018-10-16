Стало известно, когда будет издан новый орфографический словарь азербайджанского языка
Новый орфографический словарь азербайджанского языка планируется подготовить к концу этого года и издать к первой половине следующего года.
Об этом во вторник сказал Trend заместитель председателя Комиссии по орфографии, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время в Институте языкознания НАНА ведется работа по подготовке орфографического словаря.
"Считаю, что после утверждения Кабмином мы сможем представить общественности совершенный, подробный словарь азербайджанского языка", - сказал Габиббейли.
Напомним, что в последний раз орфографический словарь азербайджанского языка издавался в 2013 году.
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