Лучшие моменты Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

16-17 февраля в Баку в Национальной арене гимнастики прошёл Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В Кубке приняли участие более 160 гимнастов из 30 стран. Азербайджанский спортсмен Михаил Малкин завоевал серебряную медаль Кубка, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.

Trend представляет читателям интересные моменты Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.