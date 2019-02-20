Главное управление государственной дорожной полиции МВД прокомментировало штраф за административное правонарушение, выписанный покойнику.

Как сообщили Report в Управлении, с помощью специальных радаров было зафиксировано нарушение, допущенное 19.10.2018 года и 04.01.2019 года водителем легкового автомобиля марки "Nissan Patrol" с государственным номером 90-FH-041, передает Day.Az.

"В связи с этим водителю-нарушителю было направлено уведомление. Однако в серии водительских прав нарушителя буква F была написана как С, поэтому уведомление ошибочно было направлено другому лицу. Несоответствие, имевшее место в Централизованной информационной системе Главного управления государственной дорожной полиции, устранено, в отношении нарушителя составлены электронные протоколы об административном правонарушении".

Дорожная полиция призвала в подобных случаях обращаться на "горячую линию" 902 или направлять обращения посредством официального сайта Управления www.dyp.gov.az.