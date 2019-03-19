Конституционный суд Азербайджана будет привлекать волонтеров к работе с конституционными жалобами. Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend руководитель Аппарата Конституционного суда Рауф Гулиев.

"В нашей стране с каждым днем появляется все больше молодых специалистов в государственных органах, что, в свою очередь, свидетельствует об активности молодежи в общественно-политической жизни. Это не может не радовать. Общенациональный лидер Гейдар Алиев неоднократно подчеркивал, что для государства чрезвычайно важным является образование молодежи и ее воспитание в национальном и высоком нравственном духе. Молодежь является передовой частью современного общества, поэтому мы должны предпринимать важные шаги для обеспечения достойного будущего нашего общества.

Хотел бы отметить, что составляющей частью Аппарата Конституционного суда являются молодые специалисты, которые своими знаниями в различных областях права вносят весомый вклад в работу суда", - сказал Гулиев.

Руководитель аппарата отметил, что Конституционный суд постоянно работает в области повышения знаний Конституции и законов страны среди молодежи.

"Начиная с 2008 года, Конституционным судом систематически проводятся юридические олимпиады, посвященные Дню Конституции, в которых с большим энтузиазмом участвуют ученики средних школ, студенты высших и средних учебных заведений различных регионов Азербайджана. В последние годы такие олимпиады получили большой размах, став еще содержательнее и обширнее. Многие годы студенты-практиканты различных высших учебных заведений участвуют в заседаниях Пленума суда, знакомятся с работой судей. Это сыграло немаловажную роль в выборе дальнейшей карьеры многих учащихся, предопределило выбор учеников средних школ для продолжения высшего образования в юридической сфере, проявило у них большой интерес к работе судов", - сказал он.

Как подчеркнул Гулиев, сразу же после призыва Президента Ильхама Алиева о необходимости привлечения волонтеров к работе государственных органов, Конституционный суд обратился к общественности страны, объявив о готовности привлечь к работе, на добровольной основе, молодежь.

"Мы, проведя встречи с представителями "Волонтеры ASAN", обратились к общественности и пригласили молодежь в Конституционный суд, представили свои контакты для желающих пройти волонтерскую деятельность в Конституционном суде. Уже поступили первые заявки. Наши двери открыты для молодого поколения. Мы хотели бы не просто посещения заседаний суда, где рассматриваются запросы, обращения и жалобы граждан, но и чтобы волонтеры приняли участие в процессе приема граждан. Это очень важный момент. При приеме граждан, обращающихся в Конституционный суд, для волонтеров откроется возможность поближе ознакомиться с механизмом защиты прав и свобод человека посредством конституционной жалобы. Волонтеры примут непосредственное участие в приеме граждан, получат возможность узнать на практике, как устроен механизм защиты конституционных прав. Они будут вовлечены в весь процесс с момента поступления жалобы в суд вплоть до вынесения окончательного постановления Пленума Конституционного суда", - пояснил Гулиев.

По словам Гулиева, в рамках этого процесса волонтеры будут не только присутствовать, но и при участии сотрудников Конституционного суда сами принимать граждан, выслушивать их доводы, принимать документы, вести подготовительную работу по организации судебного слушания.

"Уверен, что опыт, накопленный молодыми специалистами в Конституционном суде, не только даст возможность им использовать его в будущем, но уже сегодня самим сделать свой вклад в осуществление правосудия и защиту конституционных прав граждан", - подчеркнул руководитель Аппарата.