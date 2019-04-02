В Азербайджане продают полицейские BMW - ЦЕНЫ
2 апреля 2019 23:55 689
В Азербайджане распродают полицейские BMW.
Как сообщает Day.Az, Госкомитет по вопросам имущества организовал аукцион, в ходе которого на торги был выставлен ряд автомобилей, объектов недвижимости и других лотов.
Сообщается, что в этот раз среди прочего на торги были выставлены даже, например, автомобили BMW 520, находящиеся на балансе Главного материально-технического управления МВД страны.
Один автомобиль BMW 520 2005 года выпуска отпускался по стартовой цене в 6500 манатов. По итогам торгов лот был выкуплен за 8500 манатов. Кроме того, на торгах были распроданы и другие автомобили марок BMW, ГАЗ и УАЗ, выпущенные в 1995-2007 годах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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