В Азербайджане распродают полицейские BMW.

Как сообщает Day.Az, Госкомитет по вопросам имущества организовал аукцион, в ходе которого на торги был выставлен ряд автомобилей, объектов недвижимости и других лотов.

Сообщается, что в этот раз среди прочего на торги были выставлены даже, например, автомобили BMW 520, находящиеся на балансе Главного материально-технического управления МВД страны.

Один автомобиль BMW 520 2005 года выпуска отпускался по стартовой цене в 6500 манатов. По итогам торгов лот был выкуплен за 8500 манатов. Кроме того, на торгах были распроданы и другие автомобили марок BMW, ГАЗ и УАЗ, выпущенные в 1995-2007 годах.