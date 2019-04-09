Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова резко осудила халатное отношение и поведение директора школы №162 Севиндж Аббасовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Facebook певицы, Дадашова обвинила директора в том, что она не уделила достаточно внимания ребенку, у которого были проблемы в семье.

"Вам должно быть стыдно! Мой отец Сулейман Дадашов тоже был педагогом. Если у какого-то ученика проблемы в семье, значит вы обязаны уделять больше внимания этому ребенку. И выйти замуж во второй раз это не распутство", - написала народная артистка в своем профиле.

Напомним, что 4 апреля учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. 6 апреля она скончалась.

По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125.

Отметим, что СМИ опубликовали скандальную аудиозапись директора школы, где она поливает грязью семью погибшей.