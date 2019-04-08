В СМИ распространена звуковая запись директора средней школы № 162 Севиндж Аббасовы, где трагически погибла Элина Гаджиева. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на movqe.az.

Как слышно из аудиозаписи, распространенными местными СМИ, она оскорбила семью погибшей Элины Гаджиевой.

Директор школы Севиндж Аббасова дает журналистам указания о том, чтобы те писали, что Элина Гаджиева была ребенком из развращенной и неудачной семьи, мать которой вышла во второй раз замуж, и ею никто не интересовался, пишут СМИ.

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