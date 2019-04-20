При совместной организации Института языкознания и Института Литературы Национальной Академии наук Азербайджана прошла обширная презентация книги "Афад Гурбанов и общее языкознание"

Сегодня при совместной организации Института языкознания имени Насими и Института Литературы имени Низами Гянджеви прошло мероприятие, приуроченное к 90-летнему юбилею выдающегося ученого-языковеда Азербайджана, тюрколога и общественного деятеля, лауреата Государственной премии, академика международных и национальных академик Афада Гурбанова.

Во время мероприятия прошла презентация монографии "Афад Гурбанов и общее языкознание" главного научного сотрудника отдела Прикладного языкознания Института языкознания, доктора филологических наук, доцента Наримана Сеидалиева, посвященная выдающемуся ученому Азербайджана, организатору науки Афаду Гурбанову.

В мероприятии приняли участие ученые Института языкознания НАНА, Института литературы, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского славянского университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета языков и других научных и образовательных учреждений.

Со вступительной речью выступил вице-президент НАНА, директор Института Литературы, академик Иса Габиббейли. Он рассказал о жизни и творчестве, богатой научной и педагогической деятельности выдающегося языковеда-ученого Афада Гурбанова, отметив его существенный вклад в развитие языкознания.

Он отметил, что Афад Гурбанов, имя которого упоминается наряду с корифеями языкознания Азербайджана, признанного в советский период и в период независимости страны со стороны турецких и европейских языковедов как автором оригинальной научной концепции, члена Академии наук Азербайджанский ССР, заместителя председателя Советского комитета тюркологов Академии наук СССР, академика национальных и международных академий, являющегося основоположником научной школы в области общей лингвистики и ономалогии Азербайджана, который вел свою научную деятельность, тесно сотрудничая с Академией наук как член НАНА, внес свой посильный вклад в развитие науки языкознания.

Выступая на мероприятии, директор Института языкознания Мовсум Нагисойлу отметил, что Афад Гурбанов имел бесчисленные заслуги в истории развития Национальной академии наук Азербайджана. Более 40 лет Афад Гурбанов выполнял историческую работу для этого научного учреждения и был членом или председателем многих комиссий и советов по обороне.

В то же время А.Гурбанов был членом Советского комитета тюркологов Академии наук СССР в 1984-1989 гг., Членом Бюро турецкой ономастики, начальником учебно-методического отдела, затем заместителем председателя комитета и демонстрировал свою научную организацию по всему советскому пространству.

Директор Центр Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров, который представил книгу, сказал, что научная деятельность академика Афада Гурбанова обладает широким диапазоном.

Он подчеркнул, что эта область лингвистики не развивалась должным образом в 70-х годах, и книги были написаны на очень сложном языке и не полностью охватывали области общей лингвистики.

Но Афад Гурбанов писал различные книги и учебники в этой области. Например, учебник "Общие вопросы языка" (1972), труды "Система лингвистики", "История языкознания" (1976), учебник "Общее языкознание" (1977) и его шедевр 1977 года учебник "Общая лингвистика", который имеет большое значение для педагогических учреждений Азербайджана как первый учебник, написанный на национальных основах.

Произведение "Общая лингвистика", в котором выдвигаются новые научные концепции касательно положений мирового языкознания и тюркских языков, было переведено на турецкий, русский и английский языки и опубликовано в трех экземплярах, что вызвало большой интерес у иностранных лингвистов, в том числе широкого круга читателей.

Если обратим внимание на монографию, то увидим, что развитие общей лингвистической обласли в Азербайджане и ее поднятие на должный уровень связаны с Афадом Гурбановым, потому что Афад Гурбанов, наряду с научными достижениями в области общей лингвистики, с научной школой общей лингвистики, которая заложила основу лингвистики Азербайджана, также внес исторический вклад в развитие мирового и тюркского языкознания. Его работа "Общая лингвистика" используется сегодня как единственный учебный материал в высших учебных заведениях.

Наряду с этим, заведующая отделом мониторинга Института лингвистики НАНА, доктор филологических наук Севиндж Алиева отметила, что академик Афад Гурбанов - настоящий ученый-лингвист со специальной научной концепцией, который внес вклад в развитие науки азербайджанской лингвистики.

Затем на мероприятии выступили автор книги - главный научный сотрудник отдела Прикладного языкознания Института языкознания, доктор филологических наук, доцент Нариман Сеидалиев, декан переводческого факультета Славянского университета, профессор Фидан Афад гызы Гурбанова и другие ученые.