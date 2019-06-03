Сегодня в Сумгайыте сгорел маршрутный автобус №7A.

На место происшествия были привлечены пожарные, которые предотвратили распространение огня на прилегающие объекты, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Пострадавших нет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.