https://news.day.az/society/1125589.html В Сумгайыте сгорел автобус - ВИДЕО
В Сумгайыте сгорел автобус - ВИДЕО
Сегодня в Сумгайыте сгорел маршрутный автобус №7A.
На место происшествия были привлечены пожарные, которые предотвратили распространение огня на прилегающие объекты, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Пострадавших нет.
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