Сегодня в утренние часы в Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, подземные толчки зафиксированы в 07:40 на территории села Гюллюк.

Землетрясение магнитудой 4 длилось 5-7 секунд.

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего 7 мая 2012 года в северо-западных районах страны, в селе Гюллюк было разрушено множество жилых домов и социальных объектов.

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