https://news.day.az/society/1129614.html В Азербайджане произошло серьезное землетрясение
В Азербайджане произошло серьезное землетрясение
Сегодня в утренние часы в Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, подземные толчки зафиксированы в 07:40 на территории села Гюллюк.
Землетрясение магнитудой 4 длилось 5-7 секунд.
Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего 7 мая 2012 года в северо-западных районах страны, в селе Гюллюк было разрушено множество жилых домов и социальных объектов.
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