В Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Сабаильском районе столицы на площади 35 квадратных метров сгорели воспламеняющиеся конструкции и деревянный потолок одноэтажного дома общей площадью 54 квадратных метра.

Остальная часть дома была защищена от огня. 

Пожар был потушен усилиями пожарных.