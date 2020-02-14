https://news.day.az/society/1202991.html В центре Баку сгорел дом
В центре Баку сгорел дом
В Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Сабаильском районе столицы на площади 35 квадратных метров сгорели воспламеняющиеся конструкции и деревянный потолок одноэтажного дома общей площадью 54 квадратных метра.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен усилиями пожарных.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре