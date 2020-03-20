Афлатун Амашов: Действенные меры Азербайджана по борьбе с коронавирусом - пример для всего мира

Позиция, озвученная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в поздравлении народу по случаю праздника Новруз, в связи с пресечением распространения коронавируса, вызывает оптимизм. Однако, это требует от нас продемонстрировать единство и солидарность. В борьбе с опасной пандемией коронавируса, охватившей мир, мы должны одержать победу, проявив единство и чувство ответственности - как к себе, так и к окружающим.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, в ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал свои лидерские качества.

"Глава государства подчеркнул, что за каждым гражданином стоит государство, которое задействовало весь свой потенциал для защиты граждан. Не может быть более надежного гаранта, чем слова главы государства.

Народу следует продемонстрировать невиданную до этого самоотверженность. Каждый должен адекватно относиться к этому требованию независимо от политических взглядов, позиции, подхода к событиям и процессам. В текущей ситуации каждый должен продемонстрировать патриотизм", - сказал Амашов.

Он отметил, что каждый гражданин в первую очередь должен поддерживать свое государство, действовать согласно определенному им курсу.

"Обеспечение безопасности, здоровья, благосостояния гражданина, охрана правопорядка в стране стоит превыше всего для азербайджанского государства, подчеркнул в своем обращении Президент. Каждый из нас должен строго соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров. Это - наша обязанность" - отметил Афлатун Амашов.

Он подчеркнул, что и журналисты должны действовать адекватно высказываниям, озвученным Президентом.

"Журналисты - активная группа общества. Сегодня ограничения могут быть применены в самых разных направлениях. Однако, медиа - специфическая сфера, где не может быть ограничений, наоборот печать должна работать активнее. Эта деятельность должна быть организована в соответствии с курсом азербайджанского государства, то есть согласно требованиям в текущей ситуации.

Действенные меры, осуществляемые сегодня в Азербайджане по борьбе с коронавирусом - пример для всего мира. Превентивные меры уже дают свои результаты, что и отметил в своем выступлении глава государства. Однако, Президент также подчеркнул, что не стоит расслабляться, так как это - невиданное до сих пор в мире заболевание. Поэтому медиа должна работать более усердно для поддержаниячувства ответственности в обществе", - подчеркнул Афлатун Амашов.