Полицейский в Баку отдал собственный обед пожилой женщине

Жители Баку засняли на видео трогательные кадры в центре столицы.

Как передает Day.Az, на видео опубликованном в соцсетях, видно, как сотрудники полиции, проезжая мимо пожилой женщины, остановили служебный автомобиль, спросили все у нее в порядке и нужна ли ей помощь. Оказалось, что женщина не могла ничего купить себе в ближайших маркетах, ввиду того, что они закрыты согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров до 06:00 8 июня. Выслушав проблему женщины, один из сотрудников полиции достал из служебного авто свой обед и отдал его ей. Женщина поблагодарила заботливых полицейских и пожелала им всего наилучшего.

Поделившийся данными кадрами пользователь Facebook Риад Гасымов отметил, что принципиально делится этим роликом.

"Понимаю, что тех, кто бросается мусором в полицейских, исполняющих приказ, да еще считающих это героизмом и борьбой за право грызть семечки на углу часами это не проймет. Но я за эти два дня наблюдал только положительное в работе полиции. Это видео, где полицейский отдает пожилой голодной женщине, которая не может купить ничего в маркете, свой паек. А утром под моим балконом они увещевали пожилого мужчину пойти домой - он орал на всю улицу, что ненавидит их и идет домой - а двое молодых ребят вежливо пояснили, что видят и делают замечание за последний час в третий раз, а он все еще идет домой. Никто никого не бил, не унижал - все было вежливо", - написал Гасымов.

По его словам, у нас может далеко не идеальная полиция, но надо подумать - а идеальные ли мы сами?

"Идеальны ли те, кто бросает мусор с балконов в свой собственный двор? Идеальны ли те, кто принципиально не соблюдает дистанций и не носит масок, заражая людей, да еще распространяют чушь в соцсетях? Пандемия пройдет, когда-то пройдет карантин, когда-нибудь - даже если не скоро. Самое ужасное, что этим людям даже не будет стыдно...", - отметил Гасымов.

Представляем вашему вниманию эти кадры: