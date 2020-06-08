За противозаконные действия будут наказаны все виновные

"Еще раз выражаю благодарность нашим гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к нашему призыву не покидать свои дома в период ужесточенного особого карантинного режима. Но должен с сожалением отметить, что отдельные граждане нарушили карантинный режим и совершили другие противозаконные действия".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов. Он отметил, что в связи с распространенными кадрами проводится расследование.

"Каждому противозаконному действию независимо от того, кем оно совершено - сотрудниками полиции или же гражданами, будет дана юридическая оценка и по ее результатам будут приняты соответствующие меры", - добавил Э.Захидов.