Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны дали квартиры и автомобили

Сегодня прошла церемония предоставления министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 100 квартир, а также 50 автомобилей инвалидам войны, лицам, ставшим инвалидами в результате устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в период прохождения военной службы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство.

В квартирах, приобретенных в домах в Говсанском жилом комплексе по государственному заказу, созданы все необходимые условия.

Замминистра Анар Алиев поздравил участников мероприятия с отмечаемым 15 июня Днем национального спасения. Он напомнил, что в 2018 году семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя, было предоставлено квартир втрое больше запланированного - 626 квартир и частных домов, а в 2019 году на 50% больше - 934 квартиры и частных дома.

"По поручению главы государства, в этом году проводятся работы для предоставления лицам из этой категории минимум 1500 квартир и частных домов. Сегодня из этого числа предоставляется еще 100 квартир. Таким образом, до настоящего времени семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 7 800 квартир и частных домов", - сказал замминистра.

Было подчеркнуто, что в 2018 году министерство предоставило инвалидам войны 265 автомобилей, а в 2019 году в 3,2 раза больше - 600 автомобилей. Сегодня инвалидам войны вручаются ключи от 50 автомобилей (для инвалидов войны и приравненным к ним лицам, проживающим в регионах, автомобили предоставляются в Нефтчалинском районе, учитывая требования карантина). Таким образом, до настоящего времени министерство предоставило инвалидам войны и приравненным к ним лицам 6 800 автомобилей.

Выступившие на мероприятии выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу, меры, принимаемые для усиления соцзащиты, повышения благосостояния и улучшения жилищно-бытовых условий граждан.