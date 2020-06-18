За состоянием больных коронавирусом на дому будет следить E-təbib

В последнее время были такие дни, когда заполнялись 85% коек в больницах Баку. Поэтому на режим коронавируса были переведены дополнительные больницы, были введены новые больницы модульного типа.

Как передает Day.Az, об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в настоящее время идут подготовительные работы к лечению инфицированных коронавирусом на дому.

Асимптоматичные больные отныне будут лечиться дома, заявил глава TƏBİB. Для этого будут введены мобильные способы наблюдения E-təbib, которые будут следить за состоянием больных. "Больные будут проинструктированы насчет запрета покидать дома до излечения. Посредством мобильного телефона участковому врачу раз в 12 часов будут отправляться вопросы. На этой основе будет приниматься решения, продолжить лечение дома или же госпитализировать больного. Пока же больные продолжают размещаться в больницах", - сказал Рамин Байрамлы.