https://news.day.az/society/1327873.html В Азербайджане выявлено еще 1333 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1333 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
Азербайджане выявлено еще 1333 случая заражения COVID-19, 269 человек вылечились, 18 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 248307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 233356 человек вылечились, 3384 скончались, число активных больных - 11567.
За последние сутки проведено 8517, за прошедшее время - 2790980 тестов на коронавирус.
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