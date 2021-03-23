В Азербайджане выявлено еще 1333 случаев заражения коронавирусом

Азербайджане выявлено еще 1333 случая заражения COVID-19, 269 человек вылечились, 18 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 248307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 233356 человек вылечились, 3384 скончались, число активных больных - 11567. 

За последние сутки проведено 8517, за прошедшее время - 2790980 тестов на коронавирус.