Представители Аппарата омбудсмена посетили военно-учебные заведения - ФОТО
Представители Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) посетили Азербайджанское высшее военное училище им. Гейдара Алиева и Военный лицей им. Джамшида Нахчыванского, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Руководитель сектора защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и старший советник сектора Мурад Бабаев ознакомились с социально-бытовыми условиями курсантов, осмотрели столовые, склады хранения продуктов, медпункты и учебные помещения.
Гости встретились с курсантами и поинтересовались их обучением, побывали в библиотеках и на месте ознакомились с условиями, созданными для более качественного обучения курсантов и проведения эффективного досуга.
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