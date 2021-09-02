https://news.day.az/society/1375688.html Действителен ли в Азербайджане ковид-паспорт, выданный за границей? - отвечает Оперштаб
Действителен ли в Азербайджане ковид-паспорт, выданный за границей? - отвечает Оперштаб
Согласно постановлению Кабинета министров от 26 мая 2021 года № 151, граждане ряда стран и граждане других государств, постоянно проживающие в этих странах, а также лица без гражданства, обладающие COVID-паспортами, могут въезжать в Азербайджан и выезжать из Азербайджана воздушным транспортом.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, эти лица могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях заведений общественного питания, гостиниц, крупных торговых центров и других объектов, где требуется наличие COVID-паспорта.
COVID-паспорт, выданный за границей, считается действительным и на территории Азербайджана.
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