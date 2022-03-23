Автор: Улькяр Иманова

"Встречают по одежке..." - гласит поговорка. А у нас говорят, "если красота - десять частей, то девять из них - одежда" (gözəllik ondur doqquzu dondur). Так что именно национальный костюм, в первую очередь помогает понять сущность народа, его душу, его ментальность. Он является неотъемлемым достоянием культуры каждого народа. Это не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Так и азербайджанский национальный костюм является ярчайшим примером демонстрации культуры народа и отражает национальную специфику. Он создавался в результате многовековых процессов развития материальной и духовной культуры нашего народа.

Традиционно, история народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде. Эта черта проявляется в особой форме одежды, ее орнаментах, художественной вышивке. Национальные костюмы самобытны и весьма красивы. Мужской и женский костюмы при этом обладают специфичной символикой, и каждая деталь тут имеет свое значение.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

То, что еще наши далекие предки были способны шить себе одежду, доказывают бронзовые иглы и спицы (3 тыс. до н.э.), найденные в ходе археологических раскопок на территории Азербайджана. Обнаруженные в Кюльтепе и Мингячевире статуэтки из глины и найденные здесь же швейные печати, относящиеся к 5 веку до н.э., позволяют получить некоторое представление об одежде людей того времени. Также в ходе раскопок в захоронении возле Дворца Ширваншахов в Ичеришехер были найдены остатки ценных тканей.

Азербайджан в 17-ом веке являлся одной из крупных шелководческих областей Ближнего Востока, а главным центром считался Ширван. Шелковые ткани производились также в Шамахы, Баскале, Гяндже, Шеки, Шуше и др. Здесь производили удивительные по красоте узоров изысканные ткани, шелковые женские головные платки и др.

Кроме того, обнаруженные в ходе раскопок золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к 4-3 векам до н.э., доказывают, что еще в древности наши предки обладали развитой материальной культурой.

ЖЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Национальный костюм азербайджанки состоит из двух частей - верхней и нижней.

Важной частью костюма считалось мешкообразное покрывало - "чадра" и шторка для лица - "рубенд", которые женщины надевали при выходе из дома. Верхняя одежда шилась из тканей ярких цветов, качество которых зависело от достатка семьи. В наряд, в зависимости от социального статуса и материальных возможностей семьи могло входить также множество различных ювелирных украшений, например, золотые и серебряные бусы, пуговицы, стилизованные под крупные зерна ячменя, ажурные подвески и т.п. Также женские наряды отличались между собой по стилю, т.е. молодые в отличие от взрослых женщин носили более светлую одежду броских цветов. Кстати, данная тенденция прослеживается у нас среди взрослого населения и сейчас.

В состав женского костюма входили: "уст гейими", "архалыг", "чепкен", "леббаде", "кюледже", "кюрду", "эшмек" и "бахари".

"Уст гейими" или верхняя одежда состояла из рубахи с расширяющимися от локтя рукавами, широких шаровар до щиколотки и расклешенной юбки такой же длины. Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. А поверх рубашки одевали "чепкен", который плотно прилегал к телу. С боковых сторон "чепкен" имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. "Чепкен" шили из тканей "тирме", велюра и различных блестящих материалов. Вообще блестящие ткани были основными при шитье национального костюма. Не зря ведь и сегодня азербайджанские женщины испытывают тягу к блесткам.

Одевали женщины также облегающую спину и грудь короткую кофту с длинными рукавами ("архалыг"), которая имела широкий вырез спереди. В талии она плотно стягивалась, а ниже расходилась сборками. "Архалыг" считается одним из наиболее распространенных видов одежды во всем Азербайджане. Как и "чепкен", "архалыг" тоже имел подкладку, и покрой его плотно прилегал к телу. Часть "архалыг" ниже пояса дополнялась подолом различной ширины, отделанным плиссировкой или гофрированной тканью.

Кроме того в составе национального костюма был "леббаде" - стеганные халаты с подкладкой, "эшмек" - стеганная верхняя одежда, "кьюрду" - стеганная женская одежда с открытым воротником без рукавов, "бахари" - стеганная женская одежда с подкладкой, "кюледже" - верхняя женская одежда до пояса с гофрированным подолом.

Также наряды женщин отличались и по регионам. Например, рубаха женщин Газаха была длинной с разрезами по бокам. Женщины Карабаха носили прилегающий к талии "чепкен" с длинными ложными рукавами. Широкие шаровары с юбками до колена носили в Нахчыване. В Шуше, Шамахы, а также в ряде других районов юбки были длинные. Длинные "кюледже", которую надевали поверх рубахи, носили богатые женщины Нахчывана и Гянджи, именно на нее приходилась большая часть узоров и вышивок.

Поверх "архалыга" или "чепкена" женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.

Особое место в женском костюме занимал головной убор. Это могли быть шапочки разной формы. Поверх них обычно надевали еще несколько платков. В специальный мешок из льна или марли, именуемый "чутгу", женщины прятали волосы. Голову они покрывали специальной цилиндрической шапочкой. Чаще всего она шилась из бархата. Поверх нее повязывали чалму и несколько платков. Одним из самых распространенных был келагаи - это шелковый платок, который завязывался различным образом. "Келагаи" разноцветной окраски пользовались большей популярностью у молодых девушек.

Таким образом одновременно носились три головных убора: первый - "джуна" (или лен), второй - "келагаи", третий - "косынка", которую также называли "касаба", "сарендаз", "зарбаб". В холодную погоду голову завязывали кашмирской шалью из натуральной шерсти.

На ноги женщины надевали чулки "джорабы", а туфли были без задников.

Вот так, по традиции, одевались наши прабабушки.

МУЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

В отличие от женского, мужской национальный костюм, в основном, был единым во всех зонах Азербайджана. В костюме мужчин прослеживалась классовая принадлежность его носителя. Главное и особое место при этом занимал головной убор. Он был олицетворением мужества, чести и достоинства. Так что если кого-то хотели оскорбить, могли попытаться сбить шапку с его головы. Папахи никогда не снимались, и вообще, считалось позорным выйти в свет без головного убора. Также папахи показывали состоятельность своего обладателя. Имело значение все - и высота, и качество и отделка меха, и даже подкладка.

Учитывая значимость папахи в мужском костюме, поговорим о ней поподробнее.

У папах имелись различные формы и локальные наименования. Яппа папаг или "гара папаг" (черная папаха") была широко распространена в Карабахе и была с матерчатым верхом. Были они также золотого и серебряного цвета. Мотал папах или "чобан папахы" ("пастушья папаха"), которая изготовлялась из длинноворсового овечьего меха в форме конуса. Чаще всего такие шапки носили бедные слои сельского населения. Шиш папахы или "бей папахы" ("папаха бека") шилась из меха, привезенного из Бухары. Само собой, носили их только представители бекского сословия, а также зажиточные люди и городская знать.

Наиболее известная нам благодаря сувенирным магазинам шапка - это арахчын. Носили его, причем, как мужчины, так и женщины. И не так, как делаем это сегодня мы, выходя на прогулку в дни Новруза. Арахчын надевался под другие головные уборы (папаха, чалма у женщин). Это был типичный традиционный головной убор у азербайджанцев, широко распространенный еще в средние века.

Говоря о мужском костюме, стоит отметить, что он был не таким замысловатым как женский и состоял из "уст кейнейи" или "чепкена", "архалыга", "габы", "чухи".

У мужчин также были распространены шерстяные носки - "джораб". Городские жители носили кожаные туфли с загнутыми носками без задников, а у аристократов были распространены сапоги. Среди сельских жителей бытовали кожаные или сыромятные туфли - "чарых".

КАК МЫ ЭТО НОСИМ СЕГОДНЯ

Разумеется, сегодня не встретишь людей, разгуливающих в национальных костюмах. Надевали их где-то до 20-го века, а после лишь в некоторых сельских зонах. Зато их широко используют исполнители национальных азербайджанских танцев и в фольклорных постановках.

Но несмотря на то, что сами костюмы не носятся, тем не менее тенденции того времени просто "оккупировали" подиумы, и не только восточные, но и европейские дизайнеры включают в свои коллекции шаровары, длинную юбку, баску, свойственные азербайджанскому национальному костюму. Сегодня мы можем позволить себе носить даже итальянскую одежду с азербайджанскими мотивами, например, из коллекции дизайнера Ренато Балестру, созданной специально для Азербайджана.

Национальные силуэты и мотивы стали появляться все чаще и в коллекциях местных дизайнеров. Азербайджан снова обратился к истокам, знакомя мировую общественность с богатой культурой нашего народа.