https://news.day.az/society/1463515.html Кабмин принял новое решение
Кабмин принял новое решение
Внесены изменения в суммы сборов, подлежащих уплате Агентству по интеллектуальной собственности за услуги в области правовой защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний.
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, сумма, подлежащая уплате за предоставление отсрочки на 4 (четыре) месяца от срока уплаты государственной пошлины в связи с регистрацией товарных знаков и географических указаний, повышена с 30 до 45 манатов.
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