https://news.day.az/society/1471910.html В Азербайджане снизился уровень смертности
В Азербайджане снизился уровень смертности
В январе-апреле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 23 748 смертей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на госкомстат, коэффициент смертности (на 1000 человек) снизился с 8 до 7,2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным госкомстата, за первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 40 036 новорожденных. Этот показатель (12,1) не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 - девочки. Среди них 1 144 двойни и 60 троен.
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