TƏBİB о состоянии отравившихся в Гёйгёле детей

10 августа около 16 часов в Гёйгёльскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии с подозрением на отравление поступило четверо детей.

Об этом Trend сообщили в четверг в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB), передает Day.Az.

Как отмечается, дети 2010, 2011, 2013, 2014 годов рождения были экстренно госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Были предприняты необходимые реанимационные меры, восстановлены жизненно важные функции организма. Затем дети были перевезены в Баку в сопровождении врача-реаниматолога.

Состояние детей, помещенных в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, в настоящее время стабильное. Их лечение продолжается.