В Азербайджане наступила весна, передает Day.Az.

Как сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, весна наступила 20 марта в 07:06 по бакинскому времени. В это время продолжительность ночи и дня уравнивается.

Солнце, переместившись по эклиптике, переходит из Южного полушария в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весенний сезон. Весна продлится 92 дня 17 часов 44 минуты 35 секунд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!