https://news.day.az/society/1656339.html Создано Нахчыванское региональное управление Агентства развития медиа Азербайджанской Республики
Создано Нахчыванское региональное управление Агентства развития медиа Азербайджанской Республики
Создано Нахчыванское региональное управление Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az, в данное управление также был назначен новый руководитель.
Так, главой регионального управления стала Вафа Искендерова.
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