Создано Нахчыванское региональное управление Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, в данное управление также был назначен новый руководитель.

Так, главой регионального управления стала Вафа Искендерова.

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