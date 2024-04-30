Цепная авария в Баку: повреждено девять машин

В ходе цепной аварии на улице Рашида Бейбутова пострадал один человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела управления Государственной дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли.

"Сегодня в 00:54 на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе столицы произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти транспортных средств. В результате происшествия пострадал один человек. В качестве предварительной причины инцидента указывается участие двух транспортных средств в гонке на скорость. В настоящее время по данному факту в управлении полиции Насиминского района проводится расследование", - сказал Т. Сказал Насирли.

В свою очередь в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращения в связи с дорожно-транспортным происшествием на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе столицы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!