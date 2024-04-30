Идентифицированы личности 55 человек, останки которых найдены в массовых захоронениях

В Азербайджане идентифицированы личности 55 человек, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник на брифинге начальник отдела криминалистики Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев.

По его словам, на сегодня выявлено 18 массовых захоронений, в которых обнаружены останки не менее 172 человек, личность 55 из них идентифицирована.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены также в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Напомним, что после освобождения от оккупации в Ходжалинском районе были обнаружены массовые захоронения. В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - останки 8 человек. На сегодня установлены личности 9 человек.

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