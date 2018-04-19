Ужасное ДТП на трассе Баку-Губа: автомобиль насмерть сбил мужчину

На магистрали Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на участке магистрали, пролегающем по территории поселка Джейранбатан Абшеронского района: неизвестный автомобиль сбил Ахмеда Самед оглы Омарова 1956 г.р. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.