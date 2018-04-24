30 лет стиля и страсти к автомобилям и часам

С 1988 года компания Chopard является бессменным партнером и официальным хронометристом легендарной гонки Mille Miglia, впервые организованной 90 лет назад. В 1927 году два итальянских аристократа, расстроенные тем, что их родная Брешия потеряла право на проведение этапа "Гран-При" Италии, учредили новую автогонку. Ралли Mille Miglia стало особенным: пилоты состязаются не на треке, а на обычных дорогах. Со временем ралли завоевало репутацию самой престижной в мире гонки на выносливость на классических автомобилях. По традиции, ведущей отсчет с 1988 года, в этом году одним из участников пробега станет сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле, страстный гонщик и любитель коллекционных машин.

Коллекция Mille Miglia, названная в честь знаменитого итальянского ралли, воплощает в себе винтажную привлекательность легендарных гонок. Mille Miglia - часовая коллекция, которая стала своего рода спортивным символом бренда. Благодаря уникальному, безошибочно узнаваемому дизайну данная коллекция признана классикой современного часового искусства. Часы привлекают внимание знаменитыми красными акцентами и содержат в себе аллюзии на гоночные автомобили Mille Miglia: похожие на поршни двигателя кнопки, напоминающие педаль тормоза препятствующие скольжению поверхности, знаменитый ремешок из каучука с рисунком протектора шин Dunlop 1960-х годов.

Тридцать лет неугасающей любви к "самой красивой гонке в мире". Многие ли могут похвастаться подобным постоянством? В честь выдающегося юбилея Дом Chopard представляет в этом году особые часы с сертификатом COSC, выпущенные лимитированной и пронумерованной серией: Mille Miglia 2018 Race Edition. На "трассу выходит" модель диаметром 44 мм - олицетворение страсти, стиля и точности. Будьте внимательны и не пропустите старт: часовые мастерские Chopard выпустят всего 1000 экземпляров в стальном исполнении и 100 экземпляров из стали и 18-каратного розового золота. Внутри корпуса бьется "сердце" часов - безукоризненно точный мануфактурный механизм с автоматическим заводом, являющийся сертифицированным хронометром, - яркое свидетельство часового мастерства Chopard.

Постоянство

Гонки на регулярность движения выражают самую суть этого понятия. Наибольшую важность в них имеет не максимальная скорость, а способность сохранять заданный темп. Часовой механизм с сертификатом хронометра Швейцарского института хронометрии (COSC) - а именно таким оснащены часы Mille Miglia 2018 Race Edition - также не должен иметь погрешность хода более +4/-4 секунд в сутки. Ничто не оставлено на волю случая. Балансовая частота 28 800 полуколебаний в час и 42-часовой запас хода служат залогом регулярности хода этих часов с автоматическим заводом.

Скрупулезность

Она также свойственна гонке. Mille Miglia не терпит приблизительного подхода. Для успешного прохождения испытаний необходимы изучение трассы, подробная дорожная книга и тщательная подготовка к соревнованиям. Создавая более тридцати лет назад первые часы Mille Miglia, часовые мастера мануфактуры руководствовались самыми скрупулезными критериями - такие же строгие требования лежат в основе создания модели Mille Miglia 2018 Race Edition, пополняющей коллекцию в этом году. Циферблат с узором в технике bouchonné, тщательно проработанные детали кнопок и заводной коронки, задняя крышка из сапфирового стекла с надписью в честь 30-летнего юбилея - вот лишь несколько примеров высочайшего уровня отделки нового хронографа. Часы коллекции Mille Miglia - это инструмент высшего пилотажа для настоящего гонщика.

С часами коллекции Mille Miglia можно ознакомиться в бутиках Chopard и Royal Collection, находящихся по адресам: ул. Зарифы Алиевой, 93 и ул. Ниязи, 5Б соответственно. Тел.: +994 12 493 02 08; +994 12 492 76 56.