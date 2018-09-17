Пять человек погибли в давке после матча африканской Лиги чемпионов

Пять человек погибли в давке после завершения матча африканской Лиги чемпионов между ангольским "Примейру ди Агошту" и "ТП Мазембе" из Демократической Республики Конго, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Анголы, болельщики не могли покинуть трибуны стадиона в Луанде из-за закрытых выходов. Когда сотрудники правопорядка открыли выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.

Отмечается, что семь человек получили травмы. Министерство выразило соболезнования в связи с трагедией. В скором времени начнется расследование произошедшего инцидента.