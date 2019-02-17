Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин: Буду усиленно готовиться к Чемпионату мира в Токио

Немного расстроен, что не завоевал золотую медаль на Кубке мира в Баку, но мой тренер остался доволен моим выступлением, это меня радует. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

"Мой соперник - российский гимнаст Вадим Афанасьев обновил свой рекорд, поэтому я подумал выполнить несложную программу, но чисто, чтобы не рисковать и остаться на втором месте. Во время выступления Афанасьев ошибся, и если бы я рискнул, и выполнил программу чуть сложнее, то мог бы добиться лучшего результата", - отметил гимнаст.

Среди предстоящих стартов Михаил Малкин выделяет Чемпионат мира в Токио.

"Пройдут Кубки мира в России и Испании, но самое главное Чемпионат мира в Токио (Японии) буду усердно готовиться к нему", - добавил Малкин.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошел 16-17 февраля в Баку. В Кубке приняли участие более 160 гимнастов из 30 стран. Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.